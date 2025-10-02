Fútbol Internacional
02 oct 2025 , 17:37

Dragonas IDV, sobre el final del partido, empató a Corinthians en al Copa Libertadores Femenina

Dragonas IDV igualaron 1-1 con Corinthians por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina

   
    Dragonas IDV igualaron 1-1 contra Corinthians por la Copa Libertadores Femenina ( Foto: Copa Libertadores Femenina )
Dragonas IDV, sobre el final, igualó 1-1 con el Corinthians, actual capeón del torneo, en el marco de la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina.

El encuentro no fue fácil para el conjunto ecuatoriano, que fue de menos a más y logró igualar el marcador con un gol agónico en los minutos finales.

El campeón de la Superliga Femenina demostró carácter y resiliencia ante un rival de jerarquía.

Desde el inicio, el Timao impuso condiciones. Con figuras de peso y un juego ofensivo, Corinthians dominó el balón y generó peligro constante sobre el área de Dragonas.

Lea también: Racing de Estrasburgo, con Kendry Páez de titular, venció al Slovan Bratislava por la Conference League

La apertura del marcador llegó temprano, a los 12 minutos, por intermedio de Gabi Zanotti, quien convirtió desde el punto penal y adelantó al equipo brasileño.

Todo parecía indicar que el campeón defensor ampliaría su ventaja, pero las dirigidas por Gustavo Pineda supieron reponerse. En el segundo tiempo, Dragonas adelantaron líneas, mejoraron su tenencia del balón y comenzaron a acercarse al arco rival.

La recompensa llegó en el tiempo adicional. Al minuto 94, Yaritza Nicole Valencia marcó el gol del empate, desatando la celebración del conjunto ecuatoriano que luchó hasta el final.

Con este resultado, Dragonas IDV suman su primer punto en el torneo y mantienen vivas sus aspiraciones en la fase de grupos. Su próximo partido será ante Independiente Santa Fe, el domingo 5 de octubre a las 18:00 (hora de Ecuador).

