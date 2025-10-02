Racing de Estrasburgo, con Kendry Páez de titular, venció al Slovan Bratislava por la Conference League

El Racing de Estrasburgo, con el ecuatoriano Kendry Páez desde el arranque, se impuso 2-1 como visitante ante el Slovan Bratislava, en la primera jornada de la fase regular de la Conference League.

El conjunto francés mostró un alto rendimiento colectivo. Con un juego vertical y dominando la posesión del balón, se adueñó del encuentro desde los primeros minutos.

Kendry Páez fue una de las figuras del partido, actuando como el eje en el mediocampo y mostrando cada vez mayor adaptación a su nuevo equipo. Su rendimiento confirma que está recuperando su mejor nivel.

Lea también: Sebastián Beccacece no convocará a David Cabezas tras escándalo por amaño de partidos

El primer gol llegó al minuto 26, tras un autogol de Alasana Yirajang que puso en ventaja a Estrasburgo. Minutos más tarde, Abdoul Ouattara amplió la diferencia.

En la segunda parte, el Slovan Bratislava descontó por medio de Rahim Ibrahim, pero no logró igualar el marcador. Con este resultado, Racing de Estrasburgo inicia con buen pie su camino en la competencia europea.

El próximo compromiso del equipo será el domingo 5 de octubre, cuando se enfrente al Angers por la séptima jornada de la Ligue 1.