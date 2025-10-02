Racing de Estrasburgo, con Kendry Páez de titular, venció al Slovan Bratislava por la Conference League

El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/racing-de-estrasburgo>Racing de Estrasburgo</a>, con el ecuatoriano<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/kendry-paez> Kendry Páez</a> desde el arranque, se impuso 2-1 como visitante ante el <b>Slovan Bratislava</b>, en la primera jornada de la fase regular de la <b>Conference League.</b> <b>El</b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sebastian-beccacece-rueda-prensa-seleccion-ecuador-david-cabezas-amano-partidos-amistosos-estados-unidos-mexico-EB10225265></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>