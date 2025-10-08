Fútbol Internacional
Dragonas IDV goleó 5-0 a Always Ready y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

    Jugadoras de Dragonas IDV celebran la victoria contra Always Ready por la Copa Libertadores Femenina( Foto: Copa Libertadores Femenino )
Dragonas IDV venció con autoridad 5-0 a Always Ready de Bolivia y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, en la última jornada de la fase de grupos.

El equipo ecuatoriano dio un gran paso al superar a Independiente Santa Fe en la tabla y fue contundente frente a un Always Ready que cerró su participación sin sumar puntos.

Los goles de la victoria fueron obra de Ingrid Vidal (23’), Kerlly Corozo (35’) y Ámbar Torres, quien firmó un hat-trick (24’, 45+1’ y 68’ de penal), siendo la gran figura del encuentro.

Lea también: Dragonas IDV, con gol de Cecil Aldana, derrotó a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores Femenina

Con este resultado, Corinthians e Independiente del Valle finalizaron en los primeros puestos del Grupo A y avanzan, en ese orden, a la siguiente ronda. Por el Grupo B, los clasificados fueron Ferroviária y Boca Juniors.

En los cuartos de final, Dragonas IDV se medirá ante Ferroviária de Brasil, que terminó como líder del Grupo B.

El partido se jugará el sábado 11 de octubre en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón, Argentina, en un horario aún por confirmar por Conmebol.

