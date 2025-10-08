Dragonas IDV goleó 5-0 a Always Ready y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dragonasidv-gol-cecil-aldana-independiente-santa-fe-copa-libertadores-femenina-OH10240538>Dragonas IDV </a>venció con autoridad <b>5-0 a Always Ready</b> de Bolivia y se clasificó a los <b>cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina</b>, en la última jornada de la fase de grupos. El equipo ecuatoriano<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dragonasidv-gol-cecil-aldana-independiente-santa-fe-copa-libertadores-femenina-OH10240538></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>