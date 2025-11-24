Diecisiete jugadores de un club turco fueron sancionados por apuestas

Diecisiete futbolistas del Agri Spor, equipo de la cuarta división de Turquía, han sido suspendidos como consecuencia del gran escándalo de apuestas que sacudió el fútbol turco, dejando al club con una plantilla de solo siete jugadores.

"Seguiremos luchando cueste lo que cueste", prometió el lunes en Facebook el club de Agri, en el este del país.

Hasta 17 de sus jugadores han sido reconocidos culpables de realizar apuestas ilegales y recibieron sanciones que van de los 45 días a los 12 meses.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) suspendió la semana pasada a 637 futbolistas de cuarta división, un escalón compuesto por 64 equipos, luego de haber sancionado por las mismas razones a 25 jugadores de primera división y a más de 350 en segunda y tercera.

Muchos afirman haber apostado en partidos hace varios años y haber renunciado a hacerlo desde entonces.

Frente a las sanciones de la TFF, que suspendió los campeonatos de 3ª y 4ª división durante dos semanas, el entrenador del Agri Spor afirmó que se servirá de jugadores del equipo joven para poder alinear a once jugadores en el próximo partido.

La TFF, que asegura querer "limpiar" el fútbol turco, apartó también la semana pasada a 149 árbitros, igualmente hallados culpables de apuestas ilegales.

Seis de ellos, además del presidente del Eyüpspor, club de primera división, fueron puestos en detención provisional el 10 de noviembre, en el contexto de una investigación judicial.

El fiscal general de Estambul, que investiga sobre las sospechas de partidos amañados, prometió "ir hasta el final de este caso".