Después de 17 años, Liga de Quito vuelve a una semifinal de Copa Libertadores

Han pasado <b>17 años</b> desde la última vez que<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito> <b>Liga Deportiva Universitaria de Quito</b></a> se instaló entre los cuatro mejores del continente. El equipo albo vuelve a escribir su nombre en las páginas doradas<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/en-vivo-sao-paulo-vs-liga-de-quito-por-la-copa-libertadores-FH10179950></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>