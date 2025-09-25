Fútbol Internacional
25 sep 2025 , 19:33

Después de 17 años, Liga de Quito vuelve a una semifinal de Copa Libertadores

El equipo ecuatoriano eliminó a São Paulo y revive la ilusión de repetir la histórica hazaña de 2008.

   
    LDUQ eliminó al América de México en las semifinales de la Libertadores 2008.( ARCHIVO )
Han pasado 17 años desde la última vez que Liga Deportiva Universitaria de Quito se instaló entre los cuatro mejores del continente.

El equipo albo vuelve a escribir su nombre en las páginas doradas del fútbol sudamericano al clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, marcando un hito histórico para el fútbol ecuatoriano.

El conjunto dirigido por Tiago Nunes superó con autoridad a São Paulo en los cuartos de final, con un global de 3-0 tras el 2-0 en Quito y el valioso 1-0 en el estadio Morumbí. La solidez defensiva, el orden táctico y la eficacia en momentos clave fueron pilares fundamentales de una clasificación memorable.

Lea: ¡Liga de Quito ya está en las semifinales de la Copa Libertadores!

El antecedente más glorioso de Liga en semifinales se remonta a 2008, cuando el equipo capitalino sorprendió al continente entero y se coronó campeón de la Libertadores. En esa edición, Liga eliminó a San Lorenzo por penales en cuartos de final, y luego superó a América de México en semifinales gracias al gol de visitante, tras empatar 1-1 en el Estadio Azteca y 0-0 en Quito.

La historia culminó con la recordada final ante Fluminense, en la que el equipo de Edgardo Bauza se consagró campeón tras una dramática definición por penales en el Maracaná.

El destino ahora cruza a Liga con un viejo conocido: Palmeiras, al que enfrentó en la Copa Libertadores 2009 en una fase de eliminación directa. Será un duelo de alta exigencia frente a uno de los planteles más poderosos del continente, y que llega a esta instancia luego de dejar en el camino a River Plate.

El partido de ida se disputará el 22 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la vuelta será el 29 de octubre en Brasil.

