¿Van a debutar? Estos son los juveniles convocados a la selección de Ecuador para las Eliminatorias Sudamericanas

Guagua ya debutó con la selección de Ecuador ante Chile en las Eliminatorias Sudamericanas; mientras que los otros tres aún no van ni al banco de suplentes.

“Es bueno trabajar con jóvenes de sub 20 y sub 17. Con algunos de más de 20. Aparte depende de la predisposición de los clubes. Y ojo, no todos los clubes la tienen. No están en su obligación, pero es la realidad”, dijo el argentino.