Daniel Caín, la expromesa del Arsenal que quedó cuadrapléjico tras tomar una bebida adulterada

Daniel Caín, extalento individual del Arsenal, sufrió un giro total en su vida, que lo alejó de las canchas.

Fue en el 2020, Caín tenía 20 años, donde habría salido de fiesta para celebrar con sus amigos y recibió un trago de un extraño, que lo hizo perder el conocimiento y posteriormente sufrir un paro cardíaco.

Caín tuvo que ser llevado de emergencias al hospital, recibió la atención médica habitual, sin embargo, estuvo en coma durante casi un mes.

Según The Independent, la madre de Caín contó: "cuando despertó del coma no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido. Fue un milagro”.

Por su parte, los médicos le diagnosticaron una lesión en la medula espinal. El traumatismo fue tal, que el futbolista perdió la movilidad en sus cuatro extremidades, quedando en estado cuadripléjico por el resto de su vida.

Y fue así como Caín, pasó de tener una carrera deportiva en crecimiento a quedar postrado en una cama.

Meses después, se pudo comprobar que las bebidas que Caín tomó, se encontraban adulteradas por un químico toxico, la cual fue la causante de quedar en estado cuadripléjico.

Tres años después, Caín mantiene atención médica diaria. Para cubrir los altos gastos médicos la familia se soporta con las donaciones y colaboraciones que se realizan a través de una cuenta de GoFundMe.