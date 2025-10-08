Fútbol Internacional
08 oct 2025 , 09:01

Cristiano Ronaldo desea seguir jugando pero asegura que el retiro no esta lejos

Cristiano Ronaldo recibió un trofeo, por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol, como reconocimiento a sus 22 años de servicio en la selección.

   
    Cristiano Ronaldo desea seguir jugando pero no por mucho tiempo más. ( REDES )
Cristiano Ronaldo recibió este miércoles un trofeo por su trayectoria con la selección portuguesa en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y declaró sobre el retiro y qué lo motiva a seguir.

El futbolista del Al Nassr saudí abordó en su discurso sobre el futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son "motivo de gran orgullo".

"Si pudiera, jugaría solo para la selección, no jugaría para ningún otro club porque es la culminación y la cima de un futbolista. Por eso sigo aquí".

"Creo que aún tengo mucho que aportar a la selección nacional y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero".

Cristiano Ronaldo, de 40 años, se encuentra concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda y Hungría ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

