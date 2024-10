Cristian Ramírez, sobre su llamado a la selección de Ecuador: “Estoy muy feliz de estar en casa”

Por su parte, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas , habló del regreso del lateral izquierdo después de no estar desde el 2019.

Esta es la segunda vez que es llamado por Sebastián Beccacece para sumarse a la Tri, después de llamarlo en la fecha FIFA el mes de septiembre, pero no llegó por una lesión en el último partido con su equipo.

“Cristian, me reía con él, no te he visto desde el 2019. La Copa América fue un evento traumático para la selección, en ese torneo tocamos fondo desde lo que era la cultura de la selección y cómo se llevaba ese profesionalismo”, mencionó el directivo.