Las críticas a Marcelo Bielsa continúan. Esta vez habló Agustín Cannobio, quien no solo firmó lo dicho por Luis Suárez, sino que aseguró que el estratega argentino le faltó el respeto.

“Sabía lo que me esperaba después de mi reacción, lo que le llegué a decir a Marcelo en la cara, no tengo pelos en la lengua, soy muy directo, frontal, miro a los ojos cuando tengo que hablar, hubo muchas faltas de respeto y hay tanta falta de respeto constante, que llegó a un punto donde estallé”, dijo el jugador del Atlético Paranaense en una entrevista con radio Carve Deportiva.

La discusión con Bielsa se dio principalmente porque "me echó la culpa de haber perdido el partido con Ecuador”, pese a que él marcó el único gol de su selección en la derrota 2-1 ante la Tri.

“Me terminó echando la culpa, me chocó mucho la manera en que se me lo dijo. Tenía su grupo, separaba seis o siete jugadores, sumando los sparrings, nos dejaba mirando de afuera, me sentí decepcionado porque hizo un trabajo especial para llegar bien”, agregó.

“Me pidió que haga los pases de los sparrings, que no es muy alejado a ser un alcanzapelotas, no esperaba que me tome de esa manera, es como que tú estés trabajando en la oficina y venga tu jefe y te ponga a lavar los baños”, explicó.

Canobbio, por último, dejó un claro mensaje sobre los maltratos de Marcelo Bielsa. “No voy a dejar ningunear por nadie, por más de sea quien sea, que haya ganado lo que sea o no, que haya conseguido los resultados, no le permite o le da el poder de tratar mal a nadie”.