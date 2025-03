Además, el jugador de 30 años habló de su relación con los otros jugadores dentro y fuera del campo de juego. "He tenido contacto con directo con mis compañeros, todos estamos claros ”, apuntó.

"Este grupo y esta nueva generación es importante, soy un privilegiado. Los tiempos cambian y muchos factores influyen, puedo aconsejar a los chicos. Me da gusto que sepan escuchar y tomar los consejos", dijo Ramírez en rueda de prensa.

“Yo estoy dispuesto a jugar en cualquier función que el cuerpo técnico requiera", expresó. "Obviamente , ya he jugado de marcador derecho y no tengo problema . Estoy a disposición y que sea lo mejor para el grupo", añadió el futbolista.

Finalmente, Cristian destacó su paso por Europa y los beneficios que ha conseguido jugando en el viejo continente.

"Este proceso y este tiempo en Europa te ayuda a madurar, aprendí durante la marcha. Me siento privilegiado por la salud, una familia estable y la vida no solo es fútbol. Me enfoqué en trabajar en eso, haciendo las cosas bien y estudiando”, cerró.

Ecuador juega ante Venezuela este viernes 21 de marzo; luego enfrentará a Chile este lunes 24 de marzo.