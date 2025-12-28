Costa de Marfil, rival de Ecuador en el Mundial 2026, empató con Camerún en la Copa Africana

Costa de Marfil, rival de la selección de Ecuador en el Mundial 2026, no pudo superar a Camerún y debió conformarse con un empate 1-1 en la segunda jornada del Grupo F de la Copa Africana.

El conjunto marfileño no logró descifrar la propuesta táctica de Camerún, selección que no disputará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero que es una de las favoritas para quedarse con el título continental.

Costa de Marfil cedió la posesión del balón y apostó por el contragolpe, fórmula con la que llegó la apertura del marcador. En el segundo tiempo, al minuto 51, Adam Diallo sacó un remate desde fuera del área que terminó inflando las redes del Stade de Marrakech.

Lea también: Ecuador tiene el 0,7 % de posibilidades de quedar campeón en el Mundial 2026, según DataFactory

La reacción de Camerún no tardó en llegar y consiguió el empate tras un autogol de Ghislain Konan, quien desvió el balón y lo envió a su propia portería.

Con este resultado, Costa de Marfil y Camerún lideran el Grupo F con cuatro puntos. En la próxima jornada, los marfileños se enfrentarán a Gabón, mientras que los cameruneses medirán fuerzas ante Mozambique.