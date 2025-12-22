Ecuador tiene el 0,7 % de posibilidades de quedar campeón en el Mundial 2026, según DataFactory

A poco más de un año para el inicio de la Mundial 2026, comienzan a surgir los primeros análisis y proyecciones sobre las selecciones con mayores opciones de quedarse con el título.

De acuerdo con un ranking de probabilidades elaborado por DataFactory, empresa líder en estadísticas deportivas, puso a Ecuador en el lugar 20 del ranking, con un 0,7 % de opciones de levantar el trofeo.

Según el informe, España cuenta con un 14 % de probabilidades de ganar el Mundial 2026, el porcentaje más alto entre todas las selecciones clasificadas hasta el momento.

Detrás de España, actual campeona de la Eurocopa, aparecen otras potencias del fútbol mundial. Francia ocupa el segundo lugar con un 11 % de probabilidades, seguida por Inglaterra (10,2 %), Argentina (9,8 %) y Brasil (9,2 %), que completan el top cinco de candidatos al título.

En cuanto a las selecciones sudamericanas, Colombia se ubica en el décimo puesto con un 2,2 % de probabilidades, Uruguay es decimotercera con un 1,9 %.

El estudio fue publicado el 11 de diciembre de 2025 y toma en cuenta múltiples variables, como la clasificación a la cita mundialista, los resultados de los últimos cuatro Mundiales, el ranking FIFA y la tendencia actual de las casas de apuestas online.

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en México y finalizará el 19 de julio en Estados Unidos.