Costa de Marfil ganó en el arranque de la Copa Africana de Naciones

Costa de Marfil arrancó con victoria en la Copa Africana de Naciones 2025. Los Elefantes derrotaron por 1-0 a Mozambique en su debut del Grupo F, gracias a un gol de Amad Diallo (Manchester United) al minuto 49, tras un cabezazo de Franck Kessié que prolongó un centro de Guéla Doué.

El equipo marfileño dominó gran parte del partido, aunque sufrió en los minutos finales para mantener su portería en cero. Con jugadores de elite como Diallo, Kessié, Wilfried Zaha y Evan Ndicka, Los Elefantes dejaron claro que llegan con gran forma al torneo africano, en el que buscan defender su título continental.

Este debut tiene además un interés especial para Ecuador: La Tri se enfrentará a Costa de Marfil en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio en Filadelfia, Estados Unidos, en el Grupo E, junto a Alemania y Curazao.

Será un primer partido durísimo para los ecuatorianos, que medirán fuerzas con los actuales campeones africanos, un equipo que clasificó invicto y sin recibir goles en las eliminatorias.