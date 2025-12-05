Fútbol Internacional
05 dic 2025 , 13:55

Así juega Costa de Marfil, rival de Ecuador en el grupo E del Mundial 2026

Costa de Marfil llega al Mundial 2026 en pleno auge, fortalecida por su brillante eliminatoria y la revolución de Emerse Faé, decidida a romper por fin la barrera de los octavos de final.

   
  • Así juega Costa de Marfil, rival de Ecuador en el grupo E del Mundial 2026
    Jugadores de Costa de Marfil.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Costa de Marfil aterrizó en el grupo E del Mundial 2026 con la confianza por las nubes. Su campaña en la Eliminatoria africana fue tan sólida como contundente: 26 puntos, liderazgo del grupo y clasificación directa, un cierre perfecto que le permitió trepar hasta el bombo 3 y terminó junto a Alemania, Ecuador y Curazao.

El impulso nace de una transformación que cambió su destino. Tras el caos deportivo que rodeó a la selección en la Copa Africana 2023, la irrupción de Emerse Faé como técnico interino —y luego confirmado— marcó un renacer total.

Lea: Así juega la selección de Alemania, rival de Ecuador en el grupo E del Mundial 2026

De un equipo al borde del colapso pasó a un campeón con identidad, convicción y una estructura táctica reconocible. Los Elefantes no tienen un líder mítico al estilo de Didier Drogba, pero disponen de talento en todas sus líneas.

Amad Diallo es hoy la referencia ofensiva. A sus 23 años, figura del Manchester United, combina desequilibrio, polivalencia y una lectura de juego propia de un futbolista formado en Europa desde temprana edad. Su capacidad para moverse como extremo, mediapunta o incluso lateral derecho le da a Faé un arma táctica de élite.

El otro nombre que rompe el molde es Yann Diomande, la joya del Leipzig: técnico, veloz, creativo y tasado como uno de los mediocampistas jóvenes más valiosos del continente.

En lo futbolístico, Costa de Marfil apuesta por un 4-3-3 flexible, que alterna posesiones largas con transiciones veloces y agresivas. Las últimas actuaciones —la goleada a Seychelles, el triunfo frente a Kenia y amistosos exigentes— exhiben a un equipo maduro, con mecanismos claros y una fuerte competitividad colectiva.

Ecuador debutará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026, siendo su primera prueba.

El objetivo es directo y ambicioso: romper, por primera vez, la barrera de los octavos de final lo dijo el propio entrenador de los marfileños.

Temas
Costa de Marfil
Mundial 2026
Selección Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas