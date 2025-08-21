Fútbol Internacional
21 ago 2025 , 07:08

Copa Libertadores: Liga de Quito a todo o nada contra Botafogo

    Jugadores de ambos clubes disputando el balón.( ARCHIVO )
Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Botafogo este jueves 21 de agosto en un duelo clave para conocer a uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El actual campeón corre con una ligera ventaja por 1-0 conseguida en la ida disputada en Brasil la semana pasada. El gol fue anotado por Arthur, sin embargo la sensación dentro del mundo Liga es que es posible la remontada.

Lea: Copa Libertadores: Liga de Quito va por la remontada ante el campeón Botafogo

El equipo ecuatoriano sabe que ante Botafogo se jugará el partido más importante, en el que tendrá prohibido mostrar irregularidades en su juego, de manera especial, en el sector defensivo.

Los desniveles en el sector defensivo vienen siendo maquillados por el buen desempeño del haitiano Ricardo Adé, del portero Gonzalo Valle y el trabajo de los centrocampistas Carlos Gruezo y del chileno Fernando Cornejo.

La esperanza en ataque la fortalece el talento del centrocampista ofensivo Bryan Ramírez y la respuesta que puedan tener los atacantes Michael Estrada y el colombiano Jeison Medina.

El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente ronda a São Paulo, que el martes eliminó al Atlético Nacional de Medellín.

El partido está programado para las 17:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

