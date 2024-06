“Para mí es una mano no sancionable”, así fue la conversación del VAR sobre el penal de Alan Franco

Garay se acercó a la pantalla principal para ver la jugada, tras dos minutos de deliberación dictaminó que la mano no era sancionable y no pitó penal.

“Le pega primero en la mano y después en la cabeza. En una posición anti natural, totalmente abierta. Cambia la dirección de la bola”, le señalaron al juez chileno desde la cabina del VAR.

Para el grupo de árbitros era un posible penal al tener el contacto primero en la mano y luego pega en la cara.

Durante la conversación con el VAR, Garay pidió varios ángulos de cámaras, pues no estaba convencido con las tomas que le habían entregado; sin embargo, después de algunos minutos tomó la decisión.

“Para mí es una mano no sancionable, el jugador intenta cubrirse, quiere evitar el contacto, golpea en la cara, no es sancionable. El balón va hacia fuera, para mí no es penal”, sentenció Garay.

Finalmente, el chileno reanudó el juego como tiro de esquina y las acciones siguieron su curso.

Ecuador jugará con México este domingo 30 de junio, a las 19:00 (hora de Ecuador), para decidir al segundo clasificado del grupo B de la Copa América.