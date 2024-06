Alan Franco: "Estaba totalmente convencido de que no era penal, traté que el balón no impactara en mi mano"

Moisés Caicedo se mostró feliz por la victoria y luego del partido dijo lo siguiente, "supimos sacar el partido adelante, feliz por el equipo. El DT me da la libertad de moverme en la defensa y ataque. Los laterales fueron muy importantes para ganar este partido ".

Piero Hincapié, gran responsable del primer tanto de La Tri comentó, "me sentí muy cómodo. Fuimos más al ataque porque teníamos los jugadores completos, jugamos 11 contra 11. Me voy contento, pero no estoy feliz del todo porque nos queda trabajo por hacer".