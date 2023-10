"El primer día la gente pensó que solo Israel iba a responder y la cosa iba a quedar ahí, cuando el Estado se declaró en emergencia. Todo el mundo empezó a salir del país, entonces, el club me dijo que me regrese a Ecuador, y pudimos conseguir un vuelo de Israel a Quito ", dijo Quiñónez.

"Me sorprendió que la gente de Israel tenía cuartos donde se resguardaban, pero mi departamento no contaba con ello, por esta razón el club me llamó y me dio refugio con una familia, pero la situación era insostenible", añadió.

Por el momento todos sus compañeros de equipo se encuentran a salvo.

Ahora, Jean Carlos está analizando su futuro, puesto que la liga de fútbol israelí está suspendida hasta nuevo aviso. "Tengo contrato hasta el próximo año, pero con mi representante estamos analizando si esperar o jugar en otro lado".