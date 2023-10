Desesperación entre los ecuatorianos que no logran conseguir pasajes de avión para salir de Israel

"A niños y mujeres les hicieron caminar hacia Gaza", narró. La gente no podía salir de sus casas. En el ambiente había incertidumbre porque los padres no podían ver a sus hijos soldados de Israel. No sabían si seguían vivos o si los secuestraron.

Luego, se difundió la noticia de que EE.UU. envió portaviones y otros buques al Mediterráneo oriental para apoyar a Israel, por lo que decidió viajar hacia Tel Aviv. "En este momento supe que las cosas no estaban bien". Dos días se demoró en hacer maletas y el martes llegó a esa ciudad junto a su familia su mascota.

Se escuchaban las explosiones y cómo el domo de hierro (sistema de defensa aérea de corto alcance) interceptaba a los misiles de las milicias de Hamás. "Se lo siente incluso de lejos cuando se avanza en el carro". Tras llegar a la casa de un familiar, Albarracín supo que los ataques se daban en el norte de Israel, lo cual implicó que los misiles eran lanzados desde Líbano.

Acudió al aeropuerto para comprar boletos de avión para viajar a Ecuador. Lo mismo trató de hacerlo por Internet, pero los vuelos estaban cancelados. Intentó de hacerlo durante seis horas sin conseguir resultados. No había tiquetes para viajar a Grecia, Suecia o Suiza u otros países europeos.

