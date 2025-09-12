Fútbol Internacional
12 sep 2025 , 10:02

Con el regreso de Bellingham a la vista, Xabi Alonso y el Madrid se enfocan en mantener el liderato

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, descarta a sus lesionados para el partido ante la Real Sociedad pero confía en el regreso de Camavinga y espera que Bellingham vuelva antes de octubre.

   
    Xabi Alonso espera contar con el inglés antes de Octubre. ( REDES )
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, aseguró que no recupera para la cuarta jornada, en la que visita a la Real Sociedad, a ninguno de sus lesionados, con Eduardo Camavinga siendo el que se encuentra más cerca de volver y el deseo de contar con Jude Bellingham "antes de octubre".

El técnico madridista seguirá sin contar con Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, aunque confía en ir recuperando en los próximos encuentros a varios de sus jugadores de forma progresiva.

"Con Jude quiero ser un poco optimista y espero que pueda estar antes de octubre. Ha empezado a hacer cosas parciales con el grupo, sin contacto porque había que protegerlo un poquito para que soldara bien el hombro".

"Ha hecho un gran esfuerzo en la recuperación, se encuentra muy bien pero para mañana no. Según vaya entrenando un poco más con el grupo y tenga buenas sensaciones le estamos esperando", aseguró en rueda de prensa.

Alonso confirmó que Camavinga ya tiene el alta medica, reconoció que "a Endrick le queda poquito" y que el jugador que más tardará en poder reaparecer es Ferland Mendy.

