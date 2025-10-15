Club qatarí Al-Sadd destituye a Félix Sánchez Bas

El campeón de Qatar, Al-Sadd, separó caminos con el entrenador Félix Sánchez Bas tras mutuo acuerdo, anunció el club este miércoles, poniendo fin a un mandato que arrojó resultados mixtos.

Sánchez, de 49 años, asumió el cargo en julio de 2024 después de varios años con la selección nacional de Qatar, selección donde logró un histórico título de la Copa Asiática de 2019 y su debut en la Copa del Mundo en 2022.

Sin embargo, el Al-Sadd ha tenido dificultades para mantener su forma, ubicándose séptimo en la Qatar Stars League y séptimo en su grupo de la AFC Champions League.

Félix Sánchez dirigió a la selección ecuatoriana de fútbol entre 2023 y 2024. Dirigió 19 encuentros donde logró 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

El entrenador asistente Sergio Alegre asumirá el cargo de forma interina a partir de hoy, informó el club en un comunicado publicado en X.

Alegre trabajó junto a Sánchez durante su tiempo en las selecciones nacionales juveniles y absolutas de Qatar. El español dirigirá los preparativos para el próximo partido de liga del Al-Sadd a finales de esta semana.