Claude Makélélé: “Jugué con Essien, Lampard, Obi Mikel, pero Moisés Caicedo tiene algo diferente”

Moisés Caicedo ha brillado en los últimos dos años con el Chelsea desde su contratación del Brighton, y se ha convertido en uno de los mejores volantes del mundo, incluso es reconocido por un exjugador.

El exvolante quedó campeón de dos Premier League con los Blues, además de ganar dos veces la Copa de la Liga y una FA Cup, pues jugó cinco temporadas en el cuadro de Londres.

Por esa razón, Makélélé, en conversación con Kieran Gill, advirtió que a pesar de compartir con varios volantes del Chelsea, el Niño Moi es mejor que los otros.

“Me encanta el chico. Jugué con Essien, Lampard, Obi Mikel son muy buenos jugadores, pero este chico (Moisés Caicedo) tiene algo diferente”, comentó el exjugador.