21 ago 2025 , 13:15

Claude Makélélé: “Jugué con Essien, Lampard, Obi Mikel, pero Moisés Caicedo tiene algo diferente”

El exjugador del Chelsea, Claude Makélélé, reconoció que Moisés Caicedo es uno de los mejores que han jugado en el mediocampo del cuadro inglés.

   
    Moisés Caicedo ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores del Chelsea.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
Moisés Caicedo ha brillado en los últimos dos años con el Chelsea desde su contratación del Brighton, y se ha convertido en uno de los mejores volantes del mundo, incluso es reconocido por un exjugador.

El exvolante quedó campeón de dos Premier League con los Blues, además de ganar dos veces la Copa de la Liga y una FA Cup, pues jugó cinco temporadas en el cuadro de Londres.

Por esa razón, Makélélé, en conversación con Kieran Gill, advirtió que a pesar de compartir con varios volantes del Chelsea, el Niño Moi es mejor que los otros.

“Me encanta el chico. Jugué con Essien, Lampard, Obi Mikel son muy buenos jugadores, pero este chico (Moisés Caicedo) tiene algo diferente”, comentó el exjugador.

Claude Makélélé elogió a Moisés Caicedo.
Claude Makélélé elogió a Moisés Caicedo. ( Redes sociales )

Claude agregó que “seguiré animándolo. Hablo con él”, y confirmó que conversa en varias ocasiones con el ecuatoriano.

Además de estar en el Chelsea, Makélélé jugó en el Nantas, Marsella, Celta de Vigo, Real Madrid, Chelsea y PSG.

Por su lado, Moisés Caicedo ha disputado 99 partidos con los Blues y ha conquistado dos títulos, la Conference League y Mundial de Clubes.

