Chelsea vende a Nkunku al AC Milan por USD 49 millones

El mercado de fichajes europeo continúa moviéndose. Este sábado, el AC Milan confirmó oficialmente la llegada del delantero francés Christopher Nkunku, quien firma con el club ‘rossonero’ hasta junio de 2030, cerrando así uno de los traspasos más destacados. El atacante llega procedente del Chelsea tras una operación valorada en USD 49 millones con bonus incluidos.

“El AC Milan anuncia la incorporación definitiva de Christopher Nkunku, procedente del Chelsea. El delantero francés ha firmado contrato con los Rossoneri hasta el 30 de junio de 2030”, detalló el club en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales. Nkunku aterrizó en Milán el jueves por la noche y superó satisfactoriamente los exámenes médicos el viernes, paso previo a la firma del acuerdo.

La llegada del delantero francés representa un golpe de autoridad para el proyecto milanista, que venía de frustrarse con dos objetivos anteriores. Primero, con el nigeriano Victor Boniface, descartado por problemas físicos en su rodilla derecha; y luego con el danés Conrad Harder, con quien no se llegó a un acuerdo económico. Finalmente, la dirección deportiva del Milan optó por un perfil probado en el fútbol europeo como Nkunku.

Formado en la cantera del París Saint-Germain, Nkunku debutó en el primer equipo en 2015 y acumuló 78 partidos, 11 goles y múltiples títulos locales, incluidos tres campeonatos de Ligue 1. En 2019, se trasladó al RB Leipzig, donde vivió sus mejores años como goleador, anotando 70 goles en 172 partidos y ganando dos Copas de Alemania, además del reconocimiento como máximo goleador de la Bundesliga 2022/23.

En su etapa más reciente con el Chelsea, disputó 62 partidos y marcó 18 goles, sumando a su palmarés la Conference League y el Mundial de Clubes 2025, este último logrado apenas meses atrás. A nivel internacional, ha vestido la camiseta de la selección francesa en 14 ocasiones, marcando un gol desde su debut en marzo de 2022.

En el Milan, Nkunku compartirá vestuario con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, reciente incorporación desde el Brighton, lo que refuerza aún más el perfil internacional y competitivo de un equipo que busca volver a ser protagonista en Europa.