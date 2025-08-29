Fútbol Internacional
29 ago 2025 , 17:50

Pervis Estupiñán tuvo un excelente rendimiento en la victoria del AC Milan sobre el Lecce

El AC Milan derrotó 2-0 al Lecce por la segunda jornada de la Serie A de Italia

   
  • Pervis Estupiñán tuvo un excelente rendimiento en la victoria del AC Milan sobre el Lecce
    Pervis Estupiñán en el partido entre el AC Milan contra el Lecce por la segunda jornada de la Serie A de Italia( Foto: AC Milan )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El AC Milan consiguió este viernes 29 de agosto su primera victoria de la temporada en la Serie A, tras imponerse por 2-0 ante el Lecce. El ecuatoriano Pervis Estupiñán fue titular y tuvo un desempeño destacado durante los 90 minutos.

Estupiñán se consolidó como una de las figuras del conjunto Rossoneri, adueñándose del carril izquierdo con su velocidad, precisión y proyección ofensiva. Fue clave en la generación de varias jugadas de peligro.

En lo estadístico, el lateral ecuatoriano tuvo una precisión de pases del 87%, completó un pase clave, ganó cuatro de siete duelos, y sumó tres despejes, tres intercepciones y dos barridas defensivas.

Lea también: Pervis Estupiñán dio su primera asistencia con AC Milan en la derrota ante Cremonese por Serie A

Los goles del Milan llegaron en la segunda mitad: Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador y Christian Pulisic sentenció el partido. Por su parte, el Lecce continúa sin conocer la victoria en este inicio de campeonato.

Con este resultado, el AC Milan suma sus primeros tres puntos y se ubica en el séptimo lugar de la tabla. En cambio, el Lecce queda en la posición 15 con apenas un punto.

El próximo compromiso del Milan será el domingo 14 de septiembre, cuando enfrente al Bologna por la tercera jornada de la Serie A.

Temas
Pervis Estupiñán
Serie A
AC Milan
Ecuador
Noticias
Recomendadas