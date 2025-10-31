Fútbol Internacional
31 oct 2025 , 10:19

ChatGPT le dio un consejo táctico a una entrenadora y el resultado sorprendió a todos

La entrenadora británica, Laura Harvey, desveló en una entrevista la inusual fuente de su inspiración táctica esta temporada en la liga femenina de Estados Unidos

   
    Laura Harvey con el Seattle Reign FC. ( REDES )
Laura Harvey, entrenadora del Seattle Reign FC, equipo de la liga femenina de fútbol de Estados Unidos, contó en una entrevista que pidió un consejo táctico a ChatGPT esta temporada.

La Inteligencia Artificial sugirió a la entrenadora de cambiar a una defensa de cinco contra algunos rivales de la competición nacional y parece haber dado resultado.

La exentrenadora del Arsenal afirmó que utilizó por primera vez la herramienta de OpenAI para análisis táctico, probando indicaciones que progresaban desde estrategias generales hasta recomendaciones de formación específicas para cada rival.

"Y entonces escribí: '¿Qué formación debería usar para vencer a los equipos de la NWSL?'", dijo Harvey.

"Me mostró todos los equipos de la liga y la formación que debería usar. 'Deberías jugar con una defensa de cinco'. Así que lo hice. Fue al principio de la temporada. El cuerpo técnico no podía creerlo".

Harvey dijo que nunca antes había utilizado un sistema de cinco defensas pero que igual la usó como punto de partida y analizaron cómo Seattle podría adaptarse a jugar con la táctica dispuesta por la IA.

"Lo intentamos y nos gustó”, añadió. “Funcionó y ganamos el partido”. Seattle Reign FC se encuentra actualmente cuarto en la clasificación de la NWSL (National Women's Soccer League), en posición de clasificarse para los playoffs.

