Así conmemoró la ciudad de Nápoles los 65 años de Diego Armando Maradona

Este jueves, un carro decorado con los colores del equipo de la ciudad recorrió las calles de Nápoles transportando una estatua del fallecido <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/diego-maradona target=_blank>Diego Armando Maradona</a></b>, en celebración de lo que habría <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/napoli target=_blank></a><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/serie-a-italiana target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/flamengo-palmeiras-septima-final-copa-libertadores-CE10360983 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>