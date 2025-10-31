Así conmemoró la ciudad de Nápoles los 65 años de Diego Armando Maradona

Este jueves, un carro decorado con los colores del equipo de la ciudad recorrió las calles de Nápoles transportando una estatua del fallecido Diego Armando Maradona, en celebración de lo que habría sido su cumpleaños número 65.

El argentino grabó su nombre en la historia del Napoli al guiarlos al título de la Serie A en 1987 y 1990. Al ser participe de estos logros con el equipo italiano y haber llevado a su selección a su segunda Copa del Mundo, Maradona es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Diego falleció de un ataque al corazón en 2020 y habría cumplido 65 años este jueves y en conmemoración, su estatua fue sacada del Museo Maradona para una gira de un día por la ciudad.

"Diego no ha muerto. Su cuerpo murió, pero su alma vive dentro de nosotros, los napolitanos, dentro de todos los que lo amamos. Llevo años celebrando el cumpleaños de él. Diego siempre está presente", declaró Massimo Vignati, propietario del Museo Maradona.