Champions League: Liverpool selló agónico triunfo sobre el Inter en Milán

En un duelo cargado de intensidad y con aroma europeo en el <b>Estadio Giuseppe Meazza, el Liverpool derrotó 1-0 al <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league>Inter de Milán</a> </b>en la sexta jornada de la fase de liga de la <b>UEFA Champions League.</b> El<b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-atalanta-chelsea-moises-caicedo-fecha6-resultado-champions-league-LH10539534></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>