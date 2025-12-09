Champions League: Liverpool selló agónico triunfo sobre el Inter en Milán

En un duelo cargado de intensidad y con aroma europeo en el Estadio Giuseppe Meazza, el Liverpool derrotó 1-0 al Inter de Milán en la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El conjunto de Arne Slot, que buscaba afianzarse en la zona alta de la tabla, logró un triunfo tan trabajado como valioso frente a un Inter que defendía una racha imponente: 18 partidos consecutivos sin perder en casa en esta competición y solo dos goles recibidos en ese periodo.

Los Reds, que sorprendieron al dejar a Mohamed Salah fuera del once inicial tras la polémica por su reciente entrevista, saltaron al campo con un planteamiento ofensivo y un ritmo feroz.

Las primeras ocasiones fueron inglesas, exigiendo al máximo a Yann Sommer, figura del Inter durante gran parte del encuentro. Pese a los constantes avances visitantes, el cuadro italiano, dirigido por Cristian Chivu, respondió con intensidad y buscó lastimar en transiciones rápidas, aunque sin éxito ante la firmeza defensiva del Liverpool.

Cuando el partido parecía encaminado a un empate sin goles, llegó el momento decisivo. Al minuto 89, Florian Wirtz fue derribado en el área y el árbitro decretó penal.

Dominik Szoboszlai tomó la responsabilidad y, con una ejecución impecable, venció a Sommer para desatar la euforia en el banquillo inglés. El gol simbolizó la madurez competitiva del Liverpool, que supo resistir y golpear en el instante preciso.

Con esta victoria, el Liverpool escala al octavo puesto de la tabla con 12 puntos, asegurando zona de clasificación directa y superando al propio Inter por diferencia de goles.