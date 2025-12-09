Fútbol Internacional
09 dic 2025 , 13:47

EN VIVO | Atalanta vs. Chelsea, por la sexta fecha de la Champions League

El Chelsea se enfrenta contra el Atalanta por sexta fecha de la fase inicial de la Champions League.

   
Fernando Guevara
Este martes 9 de diciembre, el Atalanta recibe al Chelsea de Moisés Caicedo por la sexta jornada de la fase inicial de la Champions League.

El volante ecuatoriano es titular en el conjunto inglés, que buscará sumar tres puntos en un escenario complicado para los Blues, ya que el Atalanta suele ser un rival difícil de vencer cuando juega como local.

El Chelsea llega a este compromiso tras empatar sin goles ante el Bournemouth por la fecha 15 de la Premier League, mientras que el Atalanta viene de caer 3-1 frente al Hellas Verona.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato en vivo del partido aquí:

