La Champions League 2024 vuelve a jugarse, y los partidos de los cuartos de final ya se van a disputar en sus juegos de ida, para conocer los equipos que tendrán ventaja para clasificar a las semifinales.

Ocho equipos buscan los cuatro cupos para las semifinales, y luego conseguir la clasificación a la deseada final de la Champions League. Tres de los clubes pueden conquistar el trofeo por la primera vez.

Los partidos son: Manchester City vs. Real Madrid; Arsenal vs. Bayern Munich; FC Barcelona vs. PSG; Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund.

