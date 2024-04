Antonio Álvarez considera curiosa la relación entre José Pileggi y la FEF

Barcelona SC sigue bajo el manejo del representante legal temporal, pero el socio Antonio Álvarez se ha encargado de dar la cara por el equipo, e incluso habla en los medios en representación del club.

En una entrevista en radio Huancavilca, Álvarez fue cuestionado por la demanda de Emelec a Barcelona SC por el fichaje de Aníbal Chalá, quien firmó como agente libre y el Bombilllo no recibió dinero por el traspaso.

Días atrás, Emelec, presidido por José Pileggi, presentó la demanda por USD 600 mil a Barcelona, pues consideran que debían pagar el fichaje y no contratarlo como agente libre.

Lea más: Un directivo del Macará revela una reunión no oficial entre 13 clubes de la Liga Pro

“El tema de Chalá me da risa ya. Es la verdad. No es coincidencia que el presidente Pileggi no estaba en un partido importante y se fue a ver a la selección (contra Italia y Guatemala). Está de mejor amigo con la FEF”, señaló Álvarez de la relación entre Emelec y la FEF, y de posibles favores que pueden recibir.

Tanto Pileggi como el presidente de Liga de Quito, Isaac Alvárez, viajaron a Estados Unidos con la selección de Ecuador para ver los amistosos por la fecha FIFA.

Sin embargo, el socio de Barcelona fue más allá y considera que los partidos de Emelec han sido polémicos. “El de ayer creo que fue un partido dudoso. El partido de Emelec contra El Nacional también fue dudoso, fue recontra hiperdudoso. Me río por todo lo que sé”, comentó Álvarez.

Lea más: Andrés Guschmer responde a Aquiles Álvarez: "La verdad es que estoy orgulloso que me digan que soy el peor ministro de Deportes de la historia"

Finalmente, le dio un mensaje a Pileggi y a Emelec. “que demanden 700 veces, los esperamos con los guantes puestos”, concluyó Antonio.

Barcelona no se encuentra solamente en una disputa legal con Emelec; sino también con Técnico Universitario por fichar a Alex Rangel, por lo que tienen a dos jugadores con inconvenientes con sus clubes previos.