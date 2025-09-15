Fútbol Internacional
Champions League: Arsenal, con varias bajas y el posible debut de Piero Hincapié

El Arsenal debuta en Champions ante el Athletic Club con varias bajas clave, incluido Ødegaard. Destaca el posible debut del ecuatoriano Piero Hincapié, quien se perfila como alternativa en defensa.

   
    Piero Hincapié, defensor ecuatoriano.( ARCHIVO )
El Arsenal ultima detalles para su esperado regreso a la Champions League, este martes ante el Athletic Club de Bilbao, en un duelo marcado por la incertidumbre en torno al estado físico de varias de sus figuras. El conjunto de Mikel Arteta se entrenó este lunes en Londres antes de viajar al País Vasco, y lo hizo con William Saliba entre los disponibles, pero sin su capitán Martin Ødegaard, afectado por una lesión en el hombro.

Saliba, quien se perdió el reciente triunfo ante el Nottingham Forest por una molestia sufrida frente al Liverpool, podría reaparecer en el eje de la zaga junto a Gabriel. No obstante, si el francés no está al 100 %, Christian Mosquera, que dejó buenas sensaciones el sábado, sería el elegido para repetir titularidad.

Además, Piero Hincapié podría tener sus primeros minutos oficiales con el Arsenal. El defensor ecuatoriano, fichado este verano, ha completado su recuperación y se perfila como alternativa en defensa ante las múltiples bajas que afectan al equipo londinense.

Arteta también recupera a Christian Nørgaard, quien aún no debuta con los ‘Gunners’ tras su llegada desde el Brentford. Sin embargo, el técnico no podrá contar con nombres clave como Bukayo Saka, Kai Havertz y Gabriel Jesús, todos descartados por lesión.

La gran duda sigue siendo Ødegaard, sustituido en el primer tiempo ante el Forest tras un golpe en el hombro, zona que ya había resentido en la segunda fecha de la Premier ante el Leeds United. Su evolución será clave para definir el esquema que presentará Arsenal en San Mamés.

El debut europeo será una verdadera prueba para un equipo que mezcla juventud, ambición y un presente condicionado por las bajas. El posible estreno de Hincapié y la reaparición de Saliba aportan algo de solidez defensiva en medio de un escenario incierto para los de Arteta.

