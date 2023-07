Se tomó en cuenta la decisión de Emelec de no continuar con la contratación del jugador debido a que no pasó los filtros contractuales del club, lo cual fue comunicado a través de la prensa.

Se señaló que en diciembre de 2018 se concluyó por parte del Registro Civil de Ecuador que la partida de nacimiento del jugador Byron Castillo había sido falsificada, por lo que no se le debía emitir cédula de identidad.

El TAS destacó en su fallo la resolución de Habeas Data, que permite al Registro Civil emitir la cédula al jugador mientras no exista una sentencia que avale la supuesta falsificación mencionada.

Se hizo mención a las declaraciones del vicepresidente de la FEF, Carlos Manzur, quien expresó que convocar a Byron Castillo sería un riesgo para la selección y que él no lo correría.

Se mencionó la existencia de un audio del año 2022 en el que el jugador supuestamente admitía datos concretos respecto a las denuncias en su contra. (Ese audio, sin embargo, no ha sido judicializado ni examinado por un perito para comprobar su autenticidad).

La FEF ha solicitado la nulidad de la sanción del TAS ante el Tribunal Federal Suizo, buscando dejar sin efecto la resta de puntos a Ecuador en la próxima eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026, pero aún no hay respuesta.

El argumento de la FEF es que el TAS se extralimitó porque no tiene competencia para determinar la nacionalidad del jugador, quien al contar con una cédula de identidad emitida legalemte por el Registro Civil, es ecuatoriano.

Pero no hay que confundir la apelación de la FEF con un recurso que Byron Castillo, por su cuenta, también planteó en contra de la decisión del TAS ante el Tribunal Federal Suizo y que fue inadmitido.

La razón del Tribunal es que Castillo no forma parte del laudo y él no ha sido sancionado por el TAS, aunque tácitamente no puede volver a ser convocado por la Selección de Ecuador porque caería en reincidencia, como ha explicado Mariela Díaz.