Carlos Tenorio: “Alexander Domínguez debe estar en la selección de Ecuador”

“Los jugadores no van a criticar las convocatorias, pero es complicado justificar esta convocatoria. Los dirigentes quieren tener más protagonismo”, explicó.

Sin embargo, eso no fue todo de Tenorio, ya que también señaló a la nómina de Beccacece y a un gran ausente .

A lo que agregó que “acá de local hay que poner la carne al asador, no puede ser que Enner Valencia juegue solo . Puede jugar con la Rola o con Leo. Hay que jugar con delanteros, eso hace que el rival tome precauciones", aclaró.

Finalmente, Tenorio dijo que “convocar jugadores que no son titulares no va. Domínguez debe estar en la Selección, es inentendible como de la noche a la mañana dejó de estar. No puede salir así, estamos siendo injustos", cerró.

Ecuador y Bolivia jugarán este jueves 14 de noviembre, a las 19:00, por la transmisión de El Canal de Fútbol.