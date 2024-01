Byron Castillo y la selección: "Estoy desconectado de ese mundo... pueden decir lo que quieran en un micrófono"

Byron Castillo ha dejado el silencio y por primera vez ha conversado sobre su nacionalidad y de la selección ecuatoriana de fútbol, la cual reconoció estar "desconectado de ese mundo".

"He escuchado, he visto. No sé, yo estoy desconectado de ese mundo (sobre la selección), mi familia está bien. Van a hablar. De mí pueden decir lo que quieran (...) Todo lo que armes con tu mente, eso se va a dar. Yo estoy haciendo las cosas bien", reveló el lateral a la cuenta 'Chocolateando EC', en referencia a su polémico y dilatado caso con el TAS y la justicia ordinaria suiza que determinó que la información de su pasaporte es falsa, por lo que pone en duda si es o no ecuatoriano.

Profundizando, le consultaron al ex jugador de Barcelona SC si le gustaría volver a vestir la tricolor de Ecuador: "¿Qué jugador no quiere ir a la selección? Decir que no quiero ir es mentira. A ustedes los periodistas les gusta la mentira (risas)".

"Hablaron de Jesús por qué no van a hablar de mí, de mí pueden decir lo que quieran, hablar lo que quieran. No soy periodista. Yo juego al fútbol. Zapatero a su zapato. Aquí o allá, todos las vamos a pagar. Pronto, en el momento menos pensado. Uno puede decir lo que quiere en el micrófono. Muchos capaz me ven de frente y se cagan toditos. Si el problema viene donde mí, que venga", cerró.

Lo cierto es que tras su caso, Castillo no volvió a ser llamado por la selección ecuatoriana y ahora a nivel de clubes fue anunciado como refuerzo del Peñarol de Uruguay para la campaña 2024.