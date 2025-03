El Brighton de Pervis Estupiñán ya tiene rival para los cuartos de final de la FA Cup

Las gaviotas no han podido destacar en la Premier Leag ue quedando en la parte alta de la mitad de tabla , pero lejos de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

En la ronda anterior, las gaviotas eliminaron al Newcastle con un 2-1 en el tiempo extra.

Mientras que el Nottingham superó por penales al Ipswich Town, tras igualar 1-1 durante el juego.

Los otros partidos son: Fulham vs. Crystal Palace, Preston North End vs. Aston Villa y Bournemouth vs. Manchester City.