Brasil es el candidato principal para albergar el Mundial de Clubes de 2029

Brasil es, por ahora, el único candidato confirmado para ser sede del Mundial de Clubes de 2029.

   
    Michelle Ramalho (d) se reunió con Mattias Grafstrom (izq) para hablar sobre el Mundial de Clubes en Brasil 2029.
Michelle Ramalho, vicepresidenta de la Confederación Brasileña de Fútbol, participó en un evento de los 25 Años del Máster de la FIFA en la casa de la institución en Zúrich, Suiza y se reunió con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, para dejar clara la intención de Brasil en albergar la segunda edición del Mundial de Clubes.

La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) ya dejó en claro su intención de ser la sede del torneo a la FIFA durante la edición de este año en Estados Unidos. Brasil es, por ahora, el único candidato confirmado para ser sede del torneo de 2029.

"He dejado clara nuestra intención de ser sede del Mundial de Clubes de 2029. Por ahora, es solo un deseo, pero ya nos estamos postulando como candidatos. Puedo decir que la FIFA ha acogido con satisfacción nuestra postura", declaró Michelle Ramalho.

Brasil ha sido sede de importantes eventos de la FIFA:

  • Mundial de fútbol masculino (1950 y 2014)
  • Mundial Femenino (2027)
  • El primer Mundial de Clubes auspiciado por la FIFA (2000).
