Bayer Leverkusen no incluyó cláusula de rescisión en el contrato de Piero Hincapié

El defensa central ecuatoriano Piero Hincapié renovó recientemente su vínculo contractual con el Bayer Leverkusen, de la Bundesliga alemana, hasta junio de 2027. Las grandes actuaciones del mundialista en Qatar 2022 han despertado el interés de equipos de la élite europea, que seguramente ofertarán en el mercado de verano.

No obstante, según reveló este miércoles el periodista italiano Fabrizio Romano, el cuadro alemán decidió no incluir una cláusula de rescisión en el nuevo contrato de Hincapié. Esto no supone que el club no considere vender a su talento; es más bien una especie de protección para que, en caso de que lleguen ofertas, la institución pueda evaluar la cantidad que más se acople a lo que ellos creen que se deba pagar por su jugador.

"No hay cláusula de rescisión incluida en el nuevo contrato de Piero Hincapié con el Bayer Leverkusen. Muchos clubes siguen interesados en fichar al central ecuatoriano en el verano, incluido el Tottenham, pero el Leverkusen decidirá el precio, sin cláusula de rescisión", publicó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Con 21 años, el ecuatoriano es una de las piezas inamovibles en el Leverkusen. En la presente temporada ha disputado 23 partidos y ha marcado un gol. Chelsea, Tottenham y el Nápoli de Italia han mostrado interés en fichar al ecuatoriano. Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de Hincapié oscila los 25 millones de euros (26,8 millones de dólares).