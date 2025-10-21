Barcelona firma goleada en la Champions con triplete de Fermín

Fermín López, mediocampista español de 22 años, firmó la victoria del Barcelona ante el Olympiacos (6-1) por la tercera jornada de la Champions League con el primer triplete de su carrera profesional.

Olympiacos tuvo un rayo de esperanza al comienzo de la segunda mitad cuando Ayoub El Kaabi anotó para colocar el 2-1, pero el impulso del equipo visitante duró poco ya que Santiago Hezze fue expulsado en el minuto 57 por segunda tarjeta amarilla.

El Barcelona, ya con una ventaja numérica aprovechó al máximo y Lamine Yamal marcó su tercer gol desde el punto de penal después de que Rashford fuera derribado dentro del área en el minuto 68

El club blaugrana llegó a este encuentro con siete bajas: Raphinha, Dani Olmo, Robert Lewandowski, Gavi, Christensen y los guardametas Joan García y Ter Stegen.