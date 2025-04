Arsenal busca fichar a dos juveniles de Independiente del Valle

Edwin Quintero fue una de las figura de Ecuador sub 1y en el Sudamericano.

Edwin Quintero fue una de las figura de Ecuador sub 1y en el Sudamericano. ( )

Edwin fue una de las figuras de la selección de Ecuador en el Sudamericano sub 17, pero no bastó para que la mini Tri pueda clasificar al Mundial; mientras que Holger no fue convocado.

Además, ninguno de los dos aún han sumado minutos con Independiente del Valle o con IDV Juniors.

Edwin es extremo por derecha y tiene entre sus características más destacadas su gambeta y el desequilibrio en los encuentros uno contra uno. Por su parte, Holger resalta por ser un volante mixto con velocidad y visión.