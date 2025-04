Los dos jugadores estaban discutiendo, Anangonó golpeó en la cara a Vega , quien no reaccionó y mantuvo la calma, mientras que sus compañeros los separaron para que no escale .

Una vez finalizado el partido, el ecuatoriano publicó en sus redes sociales unas disculpas públicas y explicó los acontecimientos.

“En medio de la intensidad del partido, tras un cruce de palabras, reaccioné de una manera que nunca debí haberlo hecho. No me enorgullece. No representa mis valores, ni la forma en la que he construido mi carrera profesional, ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha”, reconoció el ecuatoriano.