Antonio Valencia: "Ya Moisés Caicedo me rebasó en curva, y yo estoy encantado"

El excapitán de la selección de Ecuador y del Manchester United, Antonio Valencia, elogió el gran desempeño de Moisés Caicedo con el Chelsea, destacando su nivel actual que lo coloca entre los mejores volantes del mundo.

“Ya Moisés Caicedo me rebasó en curva, y yo estoy encantado. Lo quiero mucho a Moi, a Pacho; llevan un mensaje muy positivo a la juventud en Ecuador”, declaró Valencia en una entrevista para El Canal del Fútbol.

“Saludo con ellos, más con Pacho; hay un poco más de relación. Mi amistad es para todo el mundo. Que Dios los siga bendiciendo”, añadió el histórico jugador tricolor.

“Cada generación tiene su momento, y creo que esta es la nuestra. Hay que aprovechar esta linda camada para el Mundial”, concluyó el exjugador de la selección de Ecuador.

Sin duda, Moisés Caicedo se ha consolidado como un pilar fundamental tanto en el Chelsea como en la selección de Ecuador.

Su talento y entrega lo han convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo, y figuras del fútbol local e internacional no dudan en rendirse ante el nivel del Niño Moi.