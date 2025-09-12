Antonio Rüdiger sufre una rotura muscular y se pierde el resto del 2025

Malas noticias para el Real Madrid. El central alemán Antonio Rüdiger se lesionó este viernes durante un entrenamiento y será baja por al menos doce semanas, es decir, el resto del 2025.

El parte médico oficial confirmó una rotura en el recto anterior de la pierna izquierda, lo que lo dejará fuera de competición durante tres meses.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", informó el club blanco en un comunicado difundido tras conocerse los resultados médicos.

Lea: Con el regreso de Bellingham a la vista, Xabi Alonso y el Madrid se enfocan en mantener el liderato

El defensor, que había sido titular recientemente con la selección de Alemania en los partidos ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, cayó lesionado en los últimos instantes de la práctica. Según informaron a EFE fuentes del club, el grado de la rotura muscular es importante, por lo que su recuperación podría extenderse hasta las 12 semanas.

La baja de Rüdiger supone un nuevo golpe para el técnico Xabi Alonso, que ya arrastra una lista de ausencias sensibles. A la lesión del alemán se suman las de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick, complicando el panorama para los próximos compromisos tanto en LaLiga como en competiciones europeas.

Esta es la segunda lesión significativa en el plantel blanco desde el arranque de la temporada. La primera fue la de Eduardo Camavinga, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho el pasado 10 de agosto, y aún no ha recibido el alta médica.