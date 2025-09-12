Antonio Rüdiger sufre una rotura muscular y se pierde el resto del 2025

Malas noticias para el <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/real-madrid>Real Madrid</a></b>. El central alemán <b>Antonio Rüdiger </b>se lesionó este viernes durante un entrenamiento y será baja por al menos doce semanas, es decir, el resto del 2025. El parte médic <b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/con-el-regreso-de-bellingham-a-la-vista-xabi-alonso-y-el-madrid-se-enfocan-en-mantener-el-liderato-GA10103764></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b>