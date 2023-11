Anderson Julio: "En algún momento yo quiero volver a Liga y ser feliz nuevamente"

" Esa fue mi casa, ahí crecí. En algún momento yo quiero volver a Liga y ser feliz nuevamente. Quiero retirarme en el club que me vio nacer", dijo el extremo en una entrevista con El Universo.

"Al principio sí me costó porque uno no comía la comida a la que estaba acostumbrado en Ecuador, pero han abierto restaurantes ecuatorianos aquí. Fui a la inauguración de uno aquí, en Provo (Utah). La verdad, ahora sí ya me siento un poco más tranquilo porque encuentro toda la gastronomía ecuatoriana", añadió.



Julio, actualmente, con el Real Salt Lake, disputó 38 partidos y marcó seis goles y dio dos asistencias. Su equipo quedó eliminado en los cuartos de final de los play-offs de la MLS ante el Houston Dymano.