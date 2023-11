"El largo plazo en el fútbol no existe porque todos los rivales son difíciles. Si te pones un objetivo y no vas partido a partido, no lo consigues. En la parte motivacional influye, yo hago ese trabajo, pero no estoy solo, hay muchos líderes dentro del plantel que están en estos pequeños detalles. Eso hace un grupo muy unido", añadió.

"Los líderes son Dida (Domínguez), José Quintero, (Adrián) Gabbarini que no jugó mucho, pero siempre fue un líder positivo, Paolo (Guerrero) que desde que llegó fue influyente por su trayectoria y forma de ser. Te puedo nombrar más que me acompañan en el liderazgo. El grupo está unido por la cantidad de líderes y porque el resto son grandes personas que quieren lo mejor para el equipo", finalizó el volante.