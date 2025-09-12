Fútbol Internacional
12 sep 2025 , 16:23

Ancelotti demuestra su interés por renovar con Brasil

Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, dejó entrever su interés por extender su vínculo con la Canarinha más allá del Mundial de 2026.

   
    Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil.( ARCHIVO )
Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, dejó entrever su interés por extender su vínculo con la Canarinha más allá del Mundial de 2026. En una entrevista concedida este viernes a ESPN Brasil, el técnico italiano manifestó su disposición a continuar al frente del equipo nacional en un nuevo ciclo que lo lleve hasta la Copa del Mundo de 2030.

“Sería legal”, respondió Ancelotti al ser consultado sobre la posibilidad de renovar su contrato, que actualmente lo vincula con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hasta diciembre de 2026. La frase, aunque breve, fue suficiente para encender la expectativa entre aficionados y directivos, que han visto con buenos ojos el inicio del italiano al mando del pentacampeón mundial.

Lea: Bolivia venció a Brasil y jugará el repechaje para el Mundial 2026

El exentrenador del Real Madrid destacó que tanto él como su familia están felices con su nueva etapa profesional en Brasil. Además, afirmó que no tendría inconveniente en abrir conversaciones con la CBF para discutir una eventual renovación. “Firmé un contrato por un año. Después del Mundial estará todo abierto. Creo que en aquel momento lo correcto era firmar por un año, pero no tengo ningún problema si la CBF quiere seguir”, señaló.

Aunque se mostró ilusionado con la idea de permanecer, Ancelotti también recalcó que aún es temprano para tomar decisiones definitivas. “Hay mucho tiempo por delante”, dijo, dejando en claro que por ahora el enfoque está en el rendimiento del equipo durante las eliminatorias sudamericanas y la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El técnico de 66 años reveló además que aceptó el reto de dirigir a Brasil por el atractivo que representa entrenar a una selección con tanta historia y prestigio. “Es algo especial. No todos los días se tiene la oportunidad de trabajar con un equipo que ha ganado cinco Mundiales”, expresó.

En lo deportivo, los números de Ancelotti con Brasil son mixtos. En sus primeros cuatro partidos al mando del equipo, ha logrado dos victorias (1-0 ante Paraguay y 3-0 contra Chile), un empate sin goles frente a Ecuador y una derrota reciente por 1-0 ante Bolivia en la altitud de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

