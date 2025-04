Allen Obando firmó con el Inter Miami en este 2025 para toda la temporada, en condición de cedido, y el ecuatoriano se muestra contento por formar parte del equipo con Lionel Messi y Luis Suárez.

El atacante de 18 años habló de los principales referentes que tenía de niño y habló del tridente del FC Barcelona que recordaba.

“Eran muchos, pero principalmente Suárez, porque veía a ese Barça y el tridente que tenían con Messi, Suárez, Neymar”, dijo el ecuatoriano al medio AS de España.

Además, Obando señaló sus sensaciones por compartir camerino con el astro argentino y uruguayo en la MLS al inicio de su carrera.

“Es algo impresionante, soy un privilegiado de Dios porque me da estas oportunidades de estar aquí. No he tenido la confianza de contárselo a Suárez y a Leo, pero sí se lo voy a contar”, destacó Allan.

