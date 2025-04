'Sobre todo, Enner Valencia, que siempre ha estado en lo alto, ha sido referente de Ecuador , los que estaban no los veía mucho porque era más pequeño, como el Tin (Agustín) Delgado, el Demoledor (Carlos Tenorio), y sobre todo buenos delanteros que hayan estado en Ecuador'', apuntó el delantero.

También, Allen Obando habló de Enner Valencia como su principal referente como atacante en la Tri, y reconoció a exjugadores que vistieron la camisa de Ecuador, pero no los vio.

"Sí, sería privilegiado, agradecido, sobre todo si me llega a convocar. Obviamente, para ser convocado tengo que demostrar acá, tener más o menos minutos para ser convocado", dijo Obando a Diario Olé.

¨Antes de venir he hablado con él, espera que tenga minutos, que pueda jugar, después de llegar acá todavía no he hablado con él', cerró.

Obando ya debutó con el Inter Miami, pero fue un debut agridulce al errar la ocasión del gol de la victoria.