06 oct 2025 , 09:56

Alexis Sánchez brilla con el Sevilla a sus 36 años

El Barcelona perdió este domingo el liderato de LaLiga al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán con el chileno Alexis Sánchez siendo de los más destacados del encuentro.

   
El Sevilla goleó al FC Barcelona 4-1 en casa, poniendo fin a una racha de diez años sin vencerlos. La victoria destacó por la contundente actuación de su más reciente fichaje, el experimentado delantero Alexis Sánchez, de 36 años.

La larga lista de lesionados del equipo azulgrana sigue creciendo con la adición de Lamine Yamal. El club no pudo contar con jugadores clave como los porteros Ter Stegen y Joan García, los mediocampistas Gavi y Fermín, y el delantero Raphinha.

El conjunto dirigido por el argentino Matías Almeyda había logrado solamente un triunfo en casa en el 2025, el pasado mayo ante Las Palmas (1-0). También alcanzaron sumar dos triunfos consecutivos, logro que no conseguía el club desde hace 18 meses.

"Jugando así se van a conseguir muchos puntos, pero no podemos bajar ni un poco. Todos los jugadores se están entregando al máximo y eso me encanta", subrayó el entrenador del Sevilla.

El "Niño Maravilla" salió ovacionado del partido cuando salió reemplazado al minuto 90 por el nigeriano Chidera Ejuke. Alexis llegó en el reciente mercado de fichajes y ha logrado sumar dos goles y una asistencia en 320 minutos jugados con el club sevillano.

