El Chelsea, con goles de Moisés Caicedo y de Estevao, derrotó al Liverpool

El Chelsea, con los goles de Moisés Caicedo y de Estevao, venció 2-1 al Liverpool, en uno de los encuentros más atractivos de la séptima jornada de la Premier League.

Durante el primer tiempo, el conjunto dirigido por Enzo Maresca dominó el partido con una presión alta y un juego vertical. El premio a ese dominio llegó al minuto 14, cuando Caicedo marcó un golazo desde fuera del área.

El mediocampista tricolor recibió el balón en tres cuartos de cancha, levantó la mirada, encontró espacio y sacó un potente remate que se coló en el ángulo superior de la portería defendida por Giorgi Mamardashvili, desatando la euforia en Stamford Bridge.

Tras la anotación, Caicedo celebró con sus compañeros junto al banderín del córner, agradeció a Dios levantando las manos al cielo y señaló el escudo del Chelsea, en un emotivo gesto de compromiso con el club.

En la segunda mitad, el Liverpool reaccionó y comenzó a generar peligro. Al minuto 63, Cody Gakpo aprovechó una excelente asistencia de Alexander Isak para empatar el encuentro con una precisa definición.

Sobre el final del partido, Estevao, la joya brasileña, se estiró, empujó el balón al fondo de las redes del Stamford Bridge y le dio la victoria a los Blues.

Con este resultado, el Chelsea escaló al sexto lugar de la tabla con 11 puntos, mientras que el Liverpool es segundo con 15 puntos.