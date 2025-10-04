El Chelsea, con goles de Moisés Caicedo y de Estevao, derrotó al Liverpool

El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea>Chelsea</a>, con los goles de <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo>Moisés Caicedo</a> y de Estevao, venció 2-1 al <b>Liverpool</b>, en uno de los encuentros más atractivos de la <b>séptima jornada de la Premier League</b>. Durante el primer tiempo, el<b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-gol-chelsea-liverpool-fecha7-premier-league-FA10237471></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>